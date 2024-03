Tragico incidente sulla Siracusa-Catania, Leonardo Carpita muore a soli 27 anni

L'ennesimo schianto mortale costa la vita a un 27enne di Catania. La famiglia dona gli organi.

L’ennesima vittima della strada in Sicilia è Leonardo Carpita, 27 anni, morto dopo diversi giorni di agonia in seguito a un terribile incidente lungo l’autostrada Siracusa-Catania.

La famiglia ha dato il consenso per la donazione di organi. Il 27enne, quindi, continuerà a vivere nel corpo di altre sette persone grazie all’immensa generosità sua e dei suoi cari.

Leonardo Carpita muore dopo un incidente sulla Siracusa-Catania

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 27enne sarebbe rimasto coinvolto in un violento impatto all’altezza dell’ultima galleria sul viadotto dell’autostrada Siracusa-Catania. Il giovane viaggiava a bordo della sua auto assieme alla fidanzata. La ragazza è rimasta gravemente ferita, per Leonardo, invece, non c’è stato nulla da fare.

L’agonia e la morte di Leonardo

Trasferito in ospedale nella notte del 25 febbraio – quando si è verificato l’incidente -, Leonardo ha lottato tra la vita e la morte per diversi giorni all’ospedale San Marco di Catania. Nelle scorse ore, purtroppo, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo.

Il generoso gesto e le indagini

La famiglia di Leonardo Carpita ha acconsentito alla donazione degli organi. Grazie a questo generoso gesto, altre persone in attesa di trapianto potranno continuare a vivere. Sull’incidente è in corso un’inchiesta: a eseguire i rilievi indispensabili per la ricostruzione dei fatti è stata la polizia stradale di Lentini.

Il cordoglio

Sono numerosi sui social i messaggi di cordoglio per la famiglia di Leonardo Carpita. Questo il messaggio della cugina: “Strappato da questa vita troppo presto ed è assurdo al solo pensiero che un ragazzo di 27 anni con tanti sogni nel cassetto debba morire così, ma in questa tragedia sei un piccolo grande eroe perché hai salvato con la tua donazione chissà quanti giovini anime belle come te. Buon viaggio carissimo cugi e spero che nell’altra vita potremmo ritrovarci. Salutami tanto i nonni e mia cognata”.

