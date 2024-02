Incidente sulla Siracusa-Catania: 4 mezzi coinvolti, 5 feriti

Incidente stradale tra 4 mezzi sulla Siracusa-Catania, in direzione della città etnea. Il sinistro è avvenuto intorno alla mezzanotte.

Sono rimaste ferite e trasportate in ospedale 5 persone. I medici hanno stabilito che 4 di loro hanno una prognosi di 10 giorni mentre un soggetto è in prognosi riservata.

Il sinistro e le auto

Le pattuglie della Polizia Stradale del distaccamento di Lentini sono arrivate sul posto e hanno gestito il traffico. La dinamica dell’incidente non è chiara ma sono rimaste coinvolte una Fiat Panda guidata da un 27 anni, proprio lui ha la prognosi riservata, una Peugeot 208, alla cui guida c’era un 28enne. Interessate dallo scontro pure una Bmw e una Saab tuttavia gli altri feriti viaggiavano sulla prima vettura.