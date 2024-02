Lentini, al via i lavori di rigenerazione urbana

Gli interventi saranno effettuati a villa Gorgia, villa Marconi e nel cortile tra le vie Roma e Italia. Cunsolo e Scerra del M5S: “Progetti possibili con decreto di finanziamento del Governo Conte”

LENTINI – Al via i lavori per i progetti di rigenerazione urbana a Lentini. Si tratta di quelli relativi a villa Gorgia, villa Marconi e al cortile tra via Roma e via Italia che sono stati affidati alle ditte aggiudicatarie degli interventi.

Riqualificazione per Villa Gorgia

I lavori di villa Gorgia prevedono un’integrale ripavimentazione, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti, una revisione completa delle panchine, la demolizione del chiosco e dei servizi igienici e la loro sostituzione con locali prefabbricati, la verniciatura delle cancellate e delle ringhiere e il ripristino dell’intonaco esterno.

“Per tutto il periodo dei lavori, chiaramente, la villa Gorgia non sarà aperta ai cittadini e di questo ci scusiamo – dichiara il primo cittadino, Rosario Lo Faro – ma è un piccolo sacrificio che ci consentirà di ritrovarcela più bella e fruibile in un prossimo futuro”.

I lavori di villa Marconi

I lavori di villa Marconi, invece, comportano un’integrale pavimentazione, un importante intervento di cura del verde, la creazione di un’area gioco per bambini, la creazione di pergolati e la posa di arredo urbano, la ristrutturazione dell’impianto di illuminazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il risanamento e l’intonacatura del muro di sostegno.

Interventi anche sul cortile tra via Roma e via Italia

I lavori del cortile tra via Roma e via Italia prevedono, infine, il rifacimento della pavimentazione, compreso il tratto della via Italia che arriva alla chiesa del Carmine e alla piazza Cesare Battisti, il rifacimento della pubblica illuminazione, la collocazione di arredi urbani e la rintonacatura dei prospetti degli edifici comunali.

A breve verranno affidati, alle ditte aggiudicatarie, i lavori degli altri progetti di rigenerazione urbana. In merito ai cantieri di rigenerazione urbana avviati a Lentini intervengono la consigliera comunale, Maria Cunsolo, e l’ex parlamentare, Filippo Scerra, entrambi del Movimento 5 Stelle. “Finalmente avviati i primi interventi di rigenerazione urbana a Lentini, su 17 complessivi – dichiara Maria Cunsolo -. Ricordo ai più distratti che questi lavori sono oggi possibili dopo anni di impegno del Movimento 5 Stelle, con il decreto di finanziamento del Governo Conte ed il lavoro condotto a livello locale con la precedente Giunta del patto civico con il M5S”.

“Desolante assistere come, in assenza di traguardi propri, in molti stiano appuntandosi una medaglia politica sul petto – aggiunge la consigliera comunale -. Ringrazio il parlamentare Filippo Scerra che ha reso possibili questi interventi volti a ridurre i fenomeni di emarginazione e degrado sociale, a Lentini”.

“I lavori di rigenerazione urbana avviati negli ultimi tre anni in varie parti d’Italia, e adesso anche a Lentini, sono il coronamento di un progetto di decoro ambientale e sociale a cui abbiamo dato concretezza durante il Governo Conte – afferma Filippo Scerra -. Il bando Periferie varato dal governo Cinquestelle, ad esempio, è quello che oggi ha permesso a centinaia di amministrazioni comunali di perfezionare, abbellire e rigenerare spazi di vita e aggregazione consegnati ai cittadini. Giusto ricordare chi e come ha permesso di salire su di una macchina già avviata”.