Folle inseguimento sulla Siracusa-Catania, 25enne sotto effetto di droga e alcol

Scatta la denuncia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale con danneggiamento ai beni dello Stato dopo l'incredibile inseguimento.

Folle inseguimento sulla Siracusa-Catania per un giovane di 25 anni, denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale con danneggiamento ai beni dello Stato.

Ecco il resoconto dell’inseguimento che ha portato al provvedimento per il ragazzo.

Inseguimento sulla Siracusa-Catania, corsa a 200km/h

Secondo una prima ricostruzione, il 25enne – presumibilmente per sfuggire al controllo della Polizia Stradale, situata nei pressi dello svincolo di Lentini, avrebbe iniziato a guidare ad alta velocità, sorpassando pericolosamente le altre auto e arrivando a raggiungere la folle velocità di 200 chilometri orari.

Di conseguenza, è iniziato l’inseguimento da parte delle Volanti della Questura di Siracusa e della Stradale di Noto. Il fuggitivo, nel tentativo di evitare la polizia, avrebbe perfino effettuato una pericolosa manovra in retromarcia, con gravi rischi per gli utenti della strada in transito. L’inseguimento si è concluso nei pressi dello svincolo di Ispica.

Pare che il giovane fosse anche sotto effetto di alcol e droga e che, dopo essere stato bloccato dai poliziotti, si sia scagliato contro gli operatori.

Immagine di repertorio