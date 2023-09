Morto Marco La Fata “il comunista”, ex consigliere comunale: ecco chi era

Se ne va un pezzo di storia della vita culturale, politica e sociale di Partinico.

La città di Partinico, in provincia di Palermo, piange la scomparsa di Marco La Fata, ex assessore e consigliere comunale nonché docente e rappresentante del Partito Comunista Italiano in Sicilia.

Ad annunciarlo, con un post sui social, è la figlia Giorgia, che scrive: “Marco La Fata ‘IL COMUNISTA’ si è spento oggi, 8 settembre 2023 alle 10:56. Ciao papà. Ti amo un sacco”.

Morto Marco La Fata, chi era

La Fata aveva 84 anni e si è spento per una serie di patologie di cui soffriva da diverso tempo. Sin da giovane, si è distinto per la grande passione per la politica locale: dagli anni Sessanta agli anni Duemila si è distinto come rappresentante del Pci sia come assessore e consigliere comunale nella sua Partinico, sia come consigliere provinciale.

La politica era una passione, ma il suo vero lavoro era insegnante: faceva il maestro di scuola elementare e contribuiva al mondo della cultura anche con la sua collaborazione con il “Giornale di Sicilia”.

“Esponente della cultura politica sociale di Partinico”

In un post su Facebook, il vicesindaco di Partinico Sergio Bonnì ricorda così l’84enne: “Ci lascia a 84 anni uno degli esponenti più prestigiosi della storia e della cultura politico sociale di Partinico: Marco La Fata. Dagli anni ’60 al 2000 ha ricoperto ripetute volte il ruolo di assessore e consigliere comunale tra le fila del PCI, portando avanti le idee del partito, anche se la sigla si andava frammentando in altre realtà politiche e in altri simboli. Lo ricordiamo al fianco di Gigia Cannizzo ricoprire il ruolo di assessore, l’ultima volta che partecipò attivamente al governo della città”.

“L’impegno politico si sposava con l’impegno culturale, non soltanto perché era maestro elementare e la cultura la ha trasmesso ad intere generazioni, ma anche come corrispondente del Giornale di Sicilia e grande amico e collaboratore di uomini di cultura quali Masetto Aiello, Toti Costanzo, Enrico Somma. Come rappresentante della sinistra storica della città partecipò alle grandi lotte sociali al fianco del sociologo Danilo Dolci durante lo ‘Sciopero alla rovescia’, in difesa dei lavoratori partinicesi e delle categorie più deboli”.

“Il Sindaco Pietro Rao e l’amministrazione comunale esprimono il loro cordoglio per la perdita di un pezzo importante della storia partinicese degli ultimi decenni ed esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia. L’assessore Bonnì, in un ricordo commosso, ne rievoca il legame di profondo affetto e le qualità umane di Marco La Fata, uomo gentile, cordiale, dalla battuta arguta e mai volgare e la sua grande apertura al dialogo e al rispetto delle idee politiche altrui. Oggi Partinico piange la perdita di un altro punto di riferimento importante, ma certamente il suo pensiero e i suoi insegnamenti, che ha riversato non solo in coloro che lo hanno amato, ma in tutto il contesto culturale che gli è stato vicino, restano e resteranno come esempio di impegno civile e di rispetto del dialogo democratico”.

Fonte foto: Facebook – Sergio Bonnì