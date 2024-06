Marsala, uomo di 55 anni trovato morto nella sua abitazione: era un dipendente Enel

A lanciare l'allarme i vicini di casa, che da alcuni giorni non lo avevano più visto. Inoltre, non avevano ricevuto risposta chiamandolo al telefono.

Un uomo è stato trovato morto a Marsala, nella sua abitazione di piazza Caprera. Pare che il decesso risalga ad alcuni giorni fa.

Pietro Cottone, questo il nome del deceduto, aveva 55 anni. L’uomo viveva da solo e a dare l’allarme sono stati i vicini di casa, che da alcuni giorni non lo avevano più visto. Inoltre, non avevano ricevuto risposta chiamandolo al telefono.

Il ritrovamento dell’uomo morto a Marsala

Ieri, lunedì 3 giugno, sul luogo sono arrivati la polizia, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, che dopo avere forzato la porta d’ingresso dell’appartamento hanno scoperto il corpo dell’uomo morto a Marsala. Sembra che la morte dell’uomo sia avvenuta per cause naturali, anche se sono state avviate indagini per accertare l’esatta causa del decesso e a quando questo risalga esattamente.