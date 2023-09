È morto Michael Gambon, Albus Silente in Harry Potter

È morto Sir Michael Gambon, ha interpretato Albus Silente nella saga cinematografica Harry Potter. I familiari hanno dato la notizia

L’attore irlandese Sir Michael Gambon, interprete del personaggio di Albus Silente nella saga di Harry Potter, è morto in un ospedale di Witham, nella contea dell’Essex, in Inghilterra, all’età di 82 anni. La vedova Lady Gambon e il figlio Fergus, come riferisce la Bbc, hanno dichiarato che il loro “amato marito e padre” si è spento serenamente con la famiglia al suo fianco dopo aver sofferto di polmonite.

Chi era Michael Gambon: Albus Silente

Michael Gambon ha lavorato in televisione, al cinema, in teatro e alla radio nel corso della sua carriera ha vinto quattro premi Bafta. L’attore aveva acquistato la popolarità vestendo i panni del professor Albus Silente in sei degli otto film di Harry Potter, in sostituzione del defunto Richard Harris, dal 2003.

Foto di Gianfranco De Bei da Pixabay