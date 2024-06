Dolore nel mondo della scuola, morto il giovane professore Gianluca Comandè: lutto a Ragusa

Nonostante il male che lo aveva colpito, il docente siciliano aveva continuato a insegnare con passione.

Dolore a Ragusa per la morte prematura del professore Gianluca Comandè, originario di Milazzo ed ex docente del Liceo Enrico Fermi.

Molti i messaggi di cordoglio da amici, colleghi e studenti.

Comadè aveva 46 anni e da tempo lottava contro una brutta malattia. Per anni, nonostante il male che lo aveva colpito, il giovane docente aveva continuato a insegnare con passione storia e filosofia. Negli scorsi giorni, purtroppo, è avvenuto il decesso. Da settembre era tornato a Roma per insegnare, ma è stato un docente di riferimento anche per il Liceo Fermi di Ragusa.

Il cordoglio

E proprio il liceo ragusano, sul proprio profilo Facebook, ricorda con alcune immagini e una dedica il professore scomparso prematuramente: “Il nostro collega Gianluca Comandè ci ha lasciati per sempre.

Da settembre era tornato a insegnare a Roma dove ha continuato a combattere contro il male che lo aveva colpito. Per alcuni anni abbiamo combattuto insieme, ma la malattia ha vinto. Vogliamo ricordarlo con le foto che aveva scelto di condividere sulla propria pagina Facebook. Davanti a un tramonto, a Marina di Ragusa, e in ospedale, sorridente, nonostante tutto”.

“Oggi, l’intera comunità scolastica del Liceo Scientifico Enrico Fermi – Ragusa – gli studenti tutti (anche quelli già maturati), i Docenti, il personale Ata – ha accolto con sgomento e dolore la notizia. Il tuo ricordo ci accompagnerà e sarà quello di in uomo capace di guardare in faccia il male e di non abbassare mai la guardia. Il nostro pensiero va alla sua mamma alla quale ci stringiamo, sperando possa trovare consolazione nella consapevolezza che il suo passaggio sulla terra non è stato vano. Sit tibi terra levis, caro Gianluca. Con Marziale chiediamo che la “Terra ti sia lieve”. La vita, purtroppo, non lo è stata, ma adesso troverai pace”, si legge ancora nel messaggio dedicato dai colleghi e dagli studenti a Gianluca Comandè.

Foto da Facebook