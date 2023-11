La malattia e la morte, Finanza siciliana in lutto: addio al Tenente Colonnello Pellegrino

Il Tenente Colonello, originario di Corigliano Calabro, era un professionista molto stimato all'interno della Guardia di Finanza siciliana.

Lutto per la Guardia di Finanza siciliana per la morte di Maurizio Pellegrino, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza e comandante della Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento.

Aveva 53 anni e lascia la moglie e due figli.

Morto il Tenente Colonello Maurizio Pellegrino

Originario del quartiere Ariella di Corigliano Calabro (Cosenza), il Tenente Colonello della Guardia di Finanza ricopriva il ruolo di comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento. Purtroppo da tempo lottava contro un male incurabile, che lo ha portato alla morte all’età di 53 anni.

Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale Cosimo Di Gesù ha manifestato il proprio cordoglio per la scomparsa dello stimato collega, esprimendo “profonda gratitudine per il prezioso contributo fornito al Corpo, con passione e dedizione, da irreprensibile servitore dello Stato”.

Il lutto nella Forestale

Al dolore per la morte del finanziere Maurizio Pellegrino si aggiunge quello per la scomparsa di Calogero Raccuglia, operatore della Forestale. Il 66enne è morto dopo diverse settimane di agonia in ospedale in seguito a un incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il 66enne sarebbe precipitato da un dirupo mentre prestava servizio sul Monte Cuccio a Palermo. Inutili, purtroppo, i tentativi dei medici di salvarlo.

Foto da Facebook