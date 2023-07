Mosca, l’attacco ripreso in diretta di due presunti droni ucraini nel cuore della città

Questa notte uno spaventoso attacco da parte di due droni è avvenuto nel cuore della città di Mosca, in Russia

Questa notte uno spaventoso attacco da parte di due droni è avvenuto nel cuore della città di Mosca, in Russia. Sono stati colpiti due edifici, ma a quanto pare non vi sarebbe, fortunatamente, alcuna vittima.

L’attacco è stato ripreso in diretta da alcuni passanti con gli smartphone e il video ha iniziato a circolare su Twitter.

L’attacco con i droni

La guerra in Ucraina continua: vittime, distruzione, danni, disperazione. L’attacco ai due edifici nel cuore di Mosca è avvenuto nel pieno della notte. I due droni si sono schiantati, come riportano le istituzioni della Russia, in due edifici non residenziali e sarebbero stati lanciati dall’Ucraina.

Inoltre, secondo le stesse fonti, pare che i droni utilizzati in questo attacco erano di più, ma la maggior parte sono stati abbattuti e solo questi due sono andati a segno.

Come riporta l’agenzia di stampa russa Tass, una guardia addetta alla sicurezza è rimasta ferita dall’esplosione dei droni. I due edifici colpiti, i quali sono ad uso uffici, si trovano precisamente nel distretto di Odintsovo.