Sulla moto contro un’auto: ragazza muore a 18 anni

Uno scontro violento, fra la moto dov’era in sella e un’auto, e una ragazza di 19 anni di origine umbra e residente in Friuli viene strappata alla vita. La tragedia ieri sera 14 aprile, intorno alle 22:30 fra l’abitato di Chiaicis e Sella Chianzutan, a Verzegnis, sulla ex strada Provinciale 1. La ragazza era in sella a moto e, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario, è morta sul posto.

Sull’auto si trovavano due giovani (uno di venti anni) che sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Tolmezzo con ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno facendo indagini per ricostruire cause e dinamica dell’incidente.