Moto si schianta contro un muro nel Messinese, elisoccorso per 39enne

Un 39enne è rimasto gravemente ferito in un incidente lungo la strada provinciale che porta a Capo Milazzo, in provincia di Messina. Per cause ancora da chiarire, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote e si sarebbe schiantato contro un muro.

L’intervento dell’elisoccorso

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito al Policlinico di Messina. Presenti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi.