Mpa al 17%, la soddisfazione di Di Salvo: “Siamo la seconda forza della coalizione”

Il commento del segretario organizzativo del Mpa.

“Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per l’affermazione del Mpa a Catania e gli ottimi risultati ottenuti nelle altre città capoluogo e nei comuni in cui erano presenti le nostre liste e i nostri candidati”. Lo dichiara il segretario organizzativo del Mpa, Salvo Di Salvo, commentando i risultati delle elezioni amministrative in Sicilia.

“Il 17% dei voti di lista alle elezioni comunali di Catania – prosegue Di Salvo – ci consentono di affermarci come seconda forza della coalizione di centrodestra. Un risultato importante conquistato da donne e uomini di una classe dirigente a cui, nonostante la giovane età, va riconosciuta esperienza politica e amministrativa. A questa classe dirigente che sta lavorando per il movimento non può che andare la nostra gratitudine”.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la percentuale massiccia che ha portato all’affermazione di Enrico Trantino. Una candidatura che fin da subito abbiamo sostenuto con grande convinzione. Adesso bisogna subito mettersi a lavoro per comporre una giunta qualificata che si faccia trovare pronta per affrontare le prime emergenze della città: dalla sicurezza alla gestione dei fondi del Pnrr, senza dimenticare la questione rifiuti. La sfida più importante in questi 5 anni è fare in modo che Catania diventi sempre più attrattiva: per gli investimenti industriali, per le infrastrutture, per la cultura e per il turismo”.