Msc crociere: a Doha battesimo della World Europa, la nave “green” più avanzata del mondo

Msc crociere inaugura una nuova fase del settore crocieristico battezzando a Doha Msc world Europa, la nave da crociera più ‘green’ e tecnologicamente avanzata a livello globale, che apre la strada all’adozione di carburanti alternativi a zero emissioni. Alimentata a gas naturale liquefatto (gnl), il combustibile fossile più pulito al momento disponibile sul mercato, è la prima nave al mondo a utilizzare l’innovativa tecnologia delle celle a combustibile, in grado di ridurre in maniera significativa, unitamente alla presenza di numerose altre soluzioni ecologiche all’avanguardia, l’impatto ambientale complessivo della nave. Con l’arrivo di Msc world Europa, destinata a operare stabilmente dall’Italia in Mediterraneo a partire da aprile 2023, salgono a 20 le navi della flotta Msc.

Il battesimo prevede la performance di artisti locali, proiezioni di video-mapping direttamente sullo scafo della nave, spettacoli di droni e fuochi d’artificio sullo splendido skyline di Doha, infine una cena di gala negli eleganti ristoranti della nave e un concerto di Matteo Bocelli che presenterà il suo nuovo singolo per la prima volta a Doha

Msc eorld Europa è la prima nave della ‘world class’ e stabilisce nuovi standard per l’industria delle crociere. Con 22 ponti, 215.863 tonnellate di stazza lorda, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, la nave è una metropoli moderna in mare, che rappresenta il futuro del settore crocieristico. Trascorrerà la sua stagione inaugurale in Medio Oriente.