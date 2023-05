Muore a 21anni dopo avere fatto colazione. Aperta inchiesta: “Si poteva salvare”

Diversi gli aspetti della vicenda sui quali ha deciso di indagare la Procura di Torre Annunziata

La tragedia è avvenuta lo scorso 30 aprile, ma è oggi che si apprende che, per vederci chiaro, la Procura di Torre Annunziata (Napoli) ha aperto un inchiesta, al momento contro ignoti. Parliamo della dolorosa scomparsa di Enrico Paduano, il 21enne colto da malore improvviso sul pianerottolo del palazzo dove abitava assieme alla famiglia. Il giovane, dopo avere fatto colazione ha accusato un malore improvviso, accasciandosi al suolo da dove non si è più rialzato.

Soccorsi lenti

Capendo che non sarebbero bastati i primi tentativi di aiutarlo, i familiari hanno immediatamente dato l’allarme al 118. Purtroppo però, quando è arrivata l’ambulanza per Enrico non c’era più nulla da fare. Sotto esame degli inquirenti, tra gli altri aspetti della vicenda è anche il ritardo, stimato in almeno mezz’ora, dell’arrivo dei soccorsi.