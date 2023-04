Musica, Beatles: anziano fan rispolvera prima registrazione assoluta della band

La registrazione è di buona qualità e cattura bene la già virtuosa esibizione dei quattro ragazzi di Liverpool

A distanza di 60 anni un’altra occasione, per i fans della più famosa Rock Band di tutti i tempi, di andare in delirio. A fornire alla presentatrice del programma ‘Front Row’ di Bbc Radio 4, Samira Ahmed, la prima registrazione assoluta di un concerto dei Beatles, è John Bloomfield, un anziano ultrasettantenne. Amante dei quattro talentuosi ragazzi di Liverpool, Bloomfield (il giovane era un fanatico di tecnologia e voleva provare un nuovo registratore a cassette a bobina aperta), all’epoca 15enne, si è deciso a condividere il cimelio in occasione dei 60 anni (era il 4 aprile 1963) dall’esibizione della band in un concerto tenuto nel teatro della sua scuola di Stowe, nel Buckinghamshire. Fu un’esibizione unica con una platea quasi interamente al maschile. La registrazione è di buona qualità e cattura bene la già virtuosa esibizione dei Beatles senza essere sovrastata dal clamore della folla.

Un documento unico

I pezzi suonati erano figli della collaborazione tra John Lennon e Paul McCartney e presi dal loro album di debutto ‘Please Please Me’, uscito due settimane prima, il 22 marzo. La registrazione dà un’idea del comportamento sul palco dei musicisti. Lennon faceva voci scherzose, Ringo Starr era molto popolare tra il pubblico e George Harrison aveva perso la sua voce e non poteva cantare. Bloomfield ha riferito che anche se la scuola di Stowe era a frequenza maschile, alcune ragazze stavano guardando i Fab Four dal retro e hanno cominciato a urlare nel momento in cui il gruppo ha iniziato a suonare. “Fu in quell’istante che realizzammo di essere nel mezzo della Beatlemania – ha detto Bloomfield – Era qualcosa che non avevamo ancora nemmeno vagamente esplorato”.