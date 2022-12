Musica: Francesco Gabbani, esce oggi il video di “Natale tanto vale”

Esce oggi nelle radio e in digitale, “Natale tanto vale” (Bmg) il nuovo singolo inedito di Francesco Gabbani, un brano natalizio dal sapore malinconico.

Il video della canzone, in uscita oggi, nasce da un’idea di Gabbani che incontra la regia di Fabio Capalbo, regista con cui ha collaborato in passato per ‘Viceversa’. Il video riprende il senso della canzone e mostra una performance teatrale minimale che racconta, per immagini, le difficoltà che Babbo Natale affronta nell’imparare a pattinare sul ghiaccio, con quell’appeal tragicomico che probabilmente ognuno di noi avrebbe nel fronteggiare gli ostacoli che la vita ci mette davanti. Un Babbo Natale “uomo”, con cui Gabbani ci ricorda che, talvolta, dietro l’ideale magia del Natale si può nascondere la sofferenza.

Con “Natale tanto vale” Gabbani chiude un anno importante nel suo percorso artistico, in cui ha pubblicato il suo quinto lavoro in studio, dal titolo “Volevamo Solo Essere Felici” (Bmg), ha condotto con successo “Ci vuole un fiore”, il primo show green della televisione italiana in prima serata su Rai1 e ha debuttato nei panni di attore nel film “La donna per me” di Marco Martani prima di partire per un tour estivo con cui ha girato l’Italia e che si è concluso ad ottobre con due date speciali al Mediolanum Forum di Assago (Mi) e al Palazzo dello Sport di Roma.