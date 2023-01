Musica in lutto, è morto Tom Verlaine: il frontman dei Television aveva 73 anni

Il chitarrista è diventato famoso nella scena punk newyorkese degli anni '70 come frontman della rock band

Il chitarrista Tom Verlaine, diventato famoso nella scena punk newyorkese degli anni ’70 come frontman della rock band Television, è morto all’età di 73 anni. A dare la notizia del decesso, su Instagram, è stata Jesse Paris Smith, figlia di Patti Smith, con cui Verlaine ha collaborato a lungo.

Rock band si è separata nel 1978

Il periodo di massimo splendore dei Television, che si separarono nel 1978, è stato segnato dagli album ‘Marquee Moon’ e ‘Adventure’. Verlaine era considerato uno dei professionisti musicali più abili emersi dal leggendario club CBGBs nel Bowery di New York, dove si fecero le ossa anche i Ramones e i Talking Heads. Sebbene siano diventati famosi grazie al movimento punk, la loro musica era più complessa di quella dei loro rivali, con Verlaine e il collega chitarrista Richard Lloyd che si scambiavano lunghi assoli e intricati riff influenzati dal jazz. Verlaine, all’anagrafe, Thomas Miller, era nato nel New Jersey, ed aveva adottato il suo nome d’arte in omaggio al poeta simbolista francese Paul Verlaine.