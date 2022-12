Musica in lutto, morto Mauro Sabbione: anima elettronica dei Matia Bazar

Aveva 65 anni e si era molto ammalato nell'ultimo anno. Nel corso della sua carriera è stato tastierista anche per i Litifiba

Lutto nel mondo della musica italiana. Mauro Sabbione, pianista e compositore, noto per essere stato componente dei Matia Bazar dal 1981 al 1984, dando un contributo decisivo al cosiddetto periodo elettronico della band, e poi anche tastierista dei Litfiba, è morto a Milano all’età di 65 anni. Si era gravemente ammalato nell’ultimo anno.

Ultimo spettacolo con la band nel 1984

Nato a Genova il 17 aprile del 1957 e diplomatosi al conservatorio Niccolò Paganini del capoluogo ligure, Sabbione è stato il tastierista dei Matia Bazar dall’aprile 1981 all’aprile 1984. Il suo debutto nella band avvenne nel tour Il tempo del sole il 26 giugno 1981 a Cavallermaggiore, Cuneo. Mentre il suo ultimo spettacolo ufficiale con i Matia Bazar si tenne al Piper di Roma, il 16 aprile 1984. Aveva contributi alla composizione di brani come Zeta, Astra, Palestina, Scacco un po’ matto, Bambini di poi, Casa mia e altre come Elettrochoc, o Intellighenzia. Ma la sua firma non compare tra gli autori per la consuetudine dell’epoca di non considerare melodie i ponti, gli intro e le parti finali.

Tastierista dei Litfiba

Tastierista anche dei Litfiba, Sabbione aveva partecipato alle incisioni di El diablo, Live on Line, Insidia. Aveva collaborato come arrangiatore/produttore con molti altri gruppi italiani come i Modà, Diaframma, Violet Eves, Diskanto, Stellerranti, Garbo, Belzer, Mirage.