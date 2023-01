Musica, gli Oasis verso la clamorosa reunion? I segnali dei fratelli Gallagher

Si riaccende la speranza per il ritorno degli "Oasis": i fratelli Gallagher lanciano segnali che fanno sognare milioni di fans

Milioni di fans attendono il loro ritorno insieme da ben 14 anni, da quella litigata nel backstage del Rock en Seine di Parigi che segnò la fine di tutto.

Oggi più che mai, però, la reunion degli “Oasis” appare, se non vicina, almeno non impossibile come prima.

A lanciare spiragli e segnali d’apertura sono stati proprio i due protagonisti, i fratelli Gallagher, col solito stile tutto loro fatto di punzecchiature ed ironia.

Noel Gallagher: “Oasis? Mai dire mai”

A riaccendere per primo la fiammella della speranza è stato Noel Gallagher, che durante un’intervista a Bbc Radio Mancheste in cui ha annunciato per il 2 giugno l’uscita del suo nuovo album Council Skies, è sembrato possibilista sulla reunion degli Oasis. “Ci sarebbe bisogno di una straordinaria serie di circostanze, ma non è detto che queste circostanze non possano attuarsi. Mai dire mai“.

Liam risponde: “Mi ha chiamato al telefono: lo incontro?”

L’apertura di Noel Gallagher è subito stata ripresa e rilanciata da diverse persone sui social. Al punto che anche il fratello Liam, attraverso Twitter, ha detto la sua. “Ho appena sentito mio fratello al telefono che mi implorava perdono. Vuole che ci incontriamo. Cosa faccio, lo incontro o lo mando a fa***o?“, ha scritto col solito fare scanzonato. Poche righe, tuttavia, che hanno mandato in estasi migliaia di fans a cui, a questo punto, non resta che attendere e incrociare le dita.