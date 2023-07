Mussomeli, contributo per l’acquisto di beni alimentari

Prevista per il Comune di Mussomeli l’assegnazione di 426 carte postali nominative assegnate in favore di famiglie in difficoltà economica e con un Isee comunque non superiore a 15 mila euro annui

MUSSOMELI (CL) – Pubblicato dal Comune un Avviso che prevede l’elargizione di un contributo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Questo strumento è stato pensato a sostegno delle famiglie che versano in una situazione socio-economica difficile, al fine di rendere più agevole l’accesso a beni alimentari essenziali quali carne, pescato fresco, latte e derivati, frutta e verdura, uova, legumi; quindi tutti quei beni senza i quali non sarebbe possibile condurre una vita dignitosa. Resta invece escluse dal contributo, oltre agli alimenti non considerati necessari, qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

Il contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e che aderiscano all’apposita convenzione. Due i requisiti che le famiglie devono avere per ottenere il sussidio: il possesso di un Isee che non superi i 15.000 euro all’anno e la residenza presso il Comune che elargisce l’aiuto economico.

Vengono poi adottati i criteri seguenti: in caso di nuclei familiari con non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, la priorità viene data a queste famiglie e, tra loro, a quelle con un indicatore Isee più basso; tra i nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data a quelli con indicatore Isee più basso.

Il contributo prevede la somma di 382,50 euro per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità. L’importo verrà erogato a partire dal mese di luglio attraverso una carta nominativa emessa dalle Poste Spa, prepagata e ricaricabile. È compito degli Uffici comunali individuare di volta in volta i nominativi dei beneficiari, utilizzando le liste messe a disposizione sul portale dell’Inps, e darne poi comunicazione ai beneficiari stessi. La carta non deve essere richiesta, e non è accessibile alle famiglie non incluse negli elenchi. Tra queste, verranno escluse anche quelle famiglie che alla data (12 maggio) di entrata in vigore del decreto che prevede tale misura includevano titolari di Reddito di cittadinanza o inclusione, Naspi, Dis-Coll, indennità di mobilità, Cig e altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.

La formazione degli elenchi si concluderà il prossimo 18 luglio: solo successivamente i beneficiari riceveranno una comunicazione scritta dal proprio Comune di residenza, con la quale potranno recarsi presso l’Ufficio Postale per il ritiro della carta. Le somme previste a favore dei Comuni per il sostegno alle famiglie più in difficoltà rientrano nella previsione della Legge di Bilancio del 2023. Questa ha previsto lo stanziamento di 500 milioni di euro attraverso l’istituzione di un fondo di Solidarietà alimentare.

Lo scorso aprile un decreto congiunto dei ministeri dell’Agricoltura e dell’Economia ha fissato l’importo della misura economica e i criteri per individuare le famiglie beneficiarie, le quali sono quindi già scelte a priori e non devono presentare apposita domanda. In particolare, a favore del Comune di Mussomeli è stata prevista l’assegnazione di 426 carte postali nominative.