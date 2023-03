Musumeci: “bene accordo Onu su alto mare. Ora più impegno nel Mediterraneo”

“Lo storico accordo raggiunto all’Onu per proteggere l’Alto mare costituisce una buona notizia anche per l’Italia. Le acque internazionali sono una preziosa risorsa che, se gestita in maniera sostenibile, diventa occasione di crescita anche per la nostra Nazione”. Lo dichiara il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci, dopo l’accordo tra i delegati degli Stati membri presso la sede delle Nazioni Unite a New York. “L’altra impegnativa sfida per l’Italia- aggiunge Musumeci- resta la lotta all’inquinamento del Mediterraneo, anche dopo l’allarme lanciato a Marsiglia dai sindaci delle principali città costiere. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, senza più alibi”.