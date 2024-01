My Home My Destiny, tutte le anticipazioni sulle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di My Home My Destiny, la serie in onda su Mediaset Infinity: ecco cosa succederà

Le festività natalizie sono state un’occasione per mettere in pausa gran parte della programmazione televisiva nelle reti Mediaset. Questa sorte è toccata a molti programmi e serie tv, compresa “My Home My Destiny”.

Anche se viene inserito ogni giorno su Mediaset Infinity un episodio della serie, anche My Home My Destiny è stata sottoposta alla pausa natalizia.

Dall’8 gennaio 2024, però, la serie turca tornerà sulla piattaforma streaming di Mediaset con il consueto appuntamento. Ogni giorno, infatti, sarà inserito un episodio sulla piattaforma, oltre alla possibilità di rivedere i precedenti episodi e di poter usufruire di contenuti esclusivi a titolo gratuito.

Negli episodi che verranno inseriti su Mediaset Infinity dall’8 al 12 gennaio 2024 si verificheranno una serie di eventi drammatici per i protagonisti e per le loro famiglie. Se inizialmente, la serie turca si presentava come la storia di un matrimonio combinato e voluto dai genitori di Mehdi e Zeynep, con la messa in onda degli episodi, “My Home My Destiny” ha rivelato risvolti di alta tensione e stravolgimento di trama. I sentimenti sono stati banditi e c’è spazio per incomprensioni, litigi e colpi di scena disarmanti.

Nei nuovi episodi disponibili dall’8 gennaio 2024, dopo l’avverarsi di un violento scontro, Meto spara nella stessa direzione dove c’è Zeynep con la bambina. Mehdi si lancia per proteggerle. Nel tentativo di salvarle, l’uomo viene colpito e muore alla vista di Zeynep.

Zeynep è traumatizzata dalla morte di Mehdi. Rivede la scena in continuazione. La donna non riesce ad andare avanti in alcun modo. Emine, la sua amica, prova a sostenerla in questo momento doloroso. La spinge ad uscire. Riesce a convincerla. Le propone di recarsi in ufficio e tornare al lavoro. Il caso vuole che tutto ciò accada nello stesso giorno in cui anche Baris rientra al lavoro. Zeynep e Baris, però, non riescono ad avere il rapporto di sempre perché entrambi sono sconvolti da quanto è accaduto.

Nel frattempo, Zeynep cerca di conoscere meglio Nesrin. La donna è sotto falso nome. In realtà, è la sorella andata via di casa quando lei era piccola.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI