Napoli, Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'affare Osimhen

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato a Roma per falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen, fatto dalla società napoletana nell’estate 2020. Il fascicolo è arrivato nella Capitale dalla procura di Napoli, che non è competente territorialmente per quel che riguarda il falso in bilancio avendo la Filmauro sede lagale a Roma.

Si tratta di un atto dovuto

Si tratta dunque di un atto dovuto, uno stralcio per motivi di competenza territoriale su uno dei due capi d’accusa, mentre per l’altro (frode fiscale) la procura di Napoli (pm De Falco) aveva archiviato in quanto la presunta plusvalenza non avrebbe portato alcun vantaggio fiscale. A giugno del 2022, su mandato dei pm partenopei, la Guardia di Finanza aveva sequestrato le carte relative all’acquisto del nigeriano dal club francese del Lille, con perquisizioni svolte a Castel Volturno, Roma e Francia.