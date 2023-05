Il Napoli è Campione d’Italia, i tifosi festeggiano lo scudetto su una “nave” – VIDEO

Enorme la gioia dei tifosi del Napoli per la vittoria dello scudetto. A Mugnano i sostenitori hanno festeggiato a bordo di una "nave".

Con il pareggio per 1-1 a Udine, il Napoli è tornato a essere Campione d’Italia 33 anni dopo l’ultima volta. Senza limiti la gioia dei tifosi azzurri che si sono riversati a festeggiare in strada, anche in maniera molto “stravagante”. È diventato virale il video che immortala il passaggio lungo le vie della località di Mugnano di Napoli una “nave” realizzata ad hoc dai tifosi napoletani. A bordo dell’imbarcazione tanti sostenitori della squadra che hanno ballato e cantato per tutta la notte, sotto gli sguardi di altri tifosi e curiosi.

Fonte video: Twitter