Napoli: due accoltellati durante partita di calcetto

Feriti con un’arma da taglio durante una partita di calcetto. E’ successo ieri sera a Napoli in via Comunale Masseria Grande, tra i quartieri di Fuorigrotta e Pianura nella zona occidentale della città. I feriti sono due, un 39enne e un 37enne già noti alle forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione di Fuorigrotta sono intervenuti all’ospedale San Paolo, dove erano stati trasportati i due feriti. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, i due sarebbero stati feriti da un altro giocatore durante la partita di calcetto organizzata nel campo sportivo in via Comunale Masseria Grande. Per entrambi sono stati prescritti 15 giorni di prognosi per ferite multiple da taglio. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto.