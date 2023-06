Nas, controlli in depositi di alimenti etnici nel Catanese: sequestri e denunce

In tre diverse attività gestite da stranieri sequestrate carni rumene, gamberi vivi della Louisiana ed altri alimenti illegali

Nelle ultime settimane, il comando carabinieri per la Tutela della Salute, ha eseguito una campagna di controllo mirata al contrasto delle forme illecite di commercializzazione di prodotti etnici importati e distribuiti su ampie aree del territorio nazionale, spesso caratterizzati dall’assenza dei requisiti merceologici ed igienico-sanitari. Le verifiche hanno avuto lo scopo di accertare le condizioni degli ambienti, l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e tracciabilità, la posizione contrattuale delle maestranze ed il possesso di un’adeguata formazione professionale.

Sequestrate tonnellate di cibo illegale: sanzioni per migliaia di euro

Per quanto riguarda la provincia di Catania, durante un controllo eseguito su un mezzo adibito al trasportato di alimenti riconducibile ad un’agenzia commerciale rumena, con sede logistica a Catania, si è proceduto al sequestro di complessivi di carne di origine suina provenienti da zone estere soggette a restrizioni, destinati a grossisti siciliani e introdotti nel territorio nazionale violando i regolamenti comunitari. E’ stato segnalato alle autorità il referente locale dell’agenzia commerciale. Il valore delle carni sequestrate corrisponde a 30 mila euro.

Sempre in città è stata poi sequestrata un’attività commerciale all’ingrosso di alimenti etnici, costituita da un capannone prefabbricato industriale. All’interno delle celle frigorifere, sono state rinvenute circa 25 tonnellate di alimenti, prevalentemente carni e prodotti ittici, importati illegalmente ed in cattivo stato di conservazione. Riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali in tutti gli ambienti e la presenza di molti escrementi di roditori. Rinvenute specie ittiche alloctone vive, tra cui il gambero della Louisiana, di cui non è consentito il commercio nel territorio europeo in quanto specie invasiva. E’ stato avviato l’iter per l’immediato abbattimento e smaltimento dei crostacei. Denunciato in stato di libertà il gestore dell’attività, di origine cinese. Il valore della struttura equivale ad un milione di euro e quello degli alimenti in sequestro a 500 mila euro.

Sono poi stati sequestrati 4.000 chili di alimenti etnici (del valore di 50 mila euro), prevalentemente vegetali, confezionati su pallet senza alcuna indicazione commerciale attestante la rintracciabilità, rinvenuti in un deposito abusivo di alimenti etnici di Catania. Durante l’ispezione era in corso il carico di derrate alimentari su auto di commercianti privati. E’ stata sospesa immediatamente l’intera attività totalmente priva di autorizzazioni amministrative e sanitarie. Segnalato alle competenti autorità il gestore, cittadino extra-comunitario di origine bengalese. Il valore della struttura corrisponde ad 200 mila euro.