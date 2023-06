Nastri d’Argento 2023, il premio a “La Stranezza” con Ficarra e Picone e le altre candidature

Tempo di premi nel mondo del cinema: tutti i candidati per i Nastri d'Argento 2023.

È tempo di premi per il cinema italiano. Archiviata la serata dedicata alla consegna dei David di Donatello, il cinema italiano torna in primo piano con l’annuncio delle candidature ai Nastri d’Argento 2023.

Le nomination del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani sono state rese note dopo quelle dedicate alle serie tv. Le scelte dei Giornalisti Cinematografici italiani per questa 77ª edizione dei Nastri d’Argento si basano sui film usciti in sala dal 1° giugno al 31 maggio 2023. Tra i quaranta film finalisti primeggiano “Rapito” di Marco Bellocchio e “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti.

Recentemente i film sono stati protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Cannes e adesso si contendono i Nastri d’Argento con rispettivamente 9 e 8 candidature. A seguire, sono 5 i film ai quali sono andate altrettante nomination ciascuno, 11 i titoli con 3 candidature, 12 quelli con 2 e 9 i film comunque segnalati.

L’iniziativa “Cinema Revolution”

Inoltre, per dimostrare il sostegno più che mai ai cinema in crisi, il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici italiani ha deciso di aderire all’iniziativa #soloalcinema attraverso “Cinema Revolution”. Quest’ultima è la campagna promozionale del Ministero della Cultura che per tutta l’estate consentirà di vedere al cinema i film italiani ed europei al prezzo unico di 3 euro e 50.

A tal proposito, proprio i Giornalisti Cinematografici chiedono ai distributori e agli esercenti di programmare nuovamente anche i titoli candidati ai Nastri d’Argento 2023. Tra le candidature, infatti, emergono titoli di film che non hanno avuto il tempo di essere apprezzati come meritavano.

Per tale ragione, le nomination sono sei e non le consuetudinarie cinque per le categorie “opera prima”, “soggetto” e “canzoni”, che sempre di più contribuiscono a rafforzare il legame fra il cinema e il suo pubblico.

Nastri d’Argento 2023, dove e quando si svolgeranno

La settantasettesima edizione dei Nastri d’Argento si terrà il 20 giugno all’arena del MAXXI di Roma, ossia tre giorni prima del 17 giugno, data in cui a Napoli, al Teatrino di Corte di Palazzo Reale verranno dichiarati i vincitori di Grandi Serie, terza edizione del premio riservato alle serie tv.

“La stranezza”: Nastro dell’anno

Unica grande certezza dei Nastri d’Argento è l’individuazione de “La stranezza” di Roberto Andò quale meritevole del “Nastro dell’Anno” 2023. Nella motivazione del Direttivo dei Giornalisti Cinematografici si legge: “La stranezza è un film che, giocando con intelligenza sui tasti dell’intrattenimento popolare e della cultura più alta, ha saputo aprire una nuova strada anche alla commedia, da sempre regina del box office, ma finalmente capace di conquistare il pubblico con la rilettura cinematografica di un metateatro squisitamente pirandelliano in cui irrompe con eleganza la spontaneità di una comicità irresistibile”.

Il “Nastro dell’Anno” a “La Stranezza” premia così il regista Roberto Andò anche sceneggiatore con Massimo Gaudioso e Ugo Chiti, i produttori Angelo Barbagallo (Bibi Film) e Attilio De Razza (Tramp LTD) con Giampaolo Letta (Medusa) e Paolo Del Brocco (Rai Cinema) e i tre eccezionali interpreti quali Salvo Ficarra, Valentino Picone e Toni Servillo. La sera del 1° Luglio sarà dedicato l’evento speciale dei Nastri d’Argento al Teatro Antico di Taormina, in chiusura del Taormina Film Fest.

Premi e riconoscimenti

Oltre il Nastro dell’Anno e i Nastri d’Argento che verranno consegnati il prossimo 20 giugno, verranno annunciati nei prossimi giorni i Nastri speciali e il Nastro europeo. I giovani potranno premiare il cinema ancora una volta con i prestigiosi Premi Guglielmo Biraghi e Graziella Bonacchi, il premio Nastri d’Argento-Nuovo Imaie e con il riconoscimento della Fondazione Claudio Nobis. Non mancherà l’annuncio del Premio Nino Manfredi e la consegna del Premio Nastri d’Argento-Hamilton Behind the camera, il Persol-Personaggio dell’anno e il Premio Wella per l’immagine. Inoltre, i vincitori della migliore sceneggiatura riceveranno anche un omaggio speciale, condiviso dai Nastri d’Argento con Campo Marzio.

Candidature ai Nastri d’Argento 2023

Ecco l’elenco di tutte le candidature alle categorie indicate dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani.

Miglior Film

Il ritorno di Casanova – Gabriele Salvatores

Il signore delle formiche – Gianni Amelio

Il sol dell’avvenire – Nanni Moretti

Rapito – Marco Bellocchio

Siccità – Paolo Virzì

Migliore Regia

Marco Bellocchio (Rapito)

Andrea Di Stefano (L’ultima notte di Amore)

Luca Guadagnino (Bones and All)

Nanni Moretti (Il sol dell’avvenire)

Kim Rossi Stuart (Brado)

Miglior Esordio

Amanda – Carolina Cavalli

Margini – Niccolò Falesetti

Spaccaossa – Vincenzo Pirrotta

Stranizza d’amuri – Giuseppe Fiorello

Marcel! – Jasmine Trinca

Disco Boy – Giacomo Abbruzzese

Migliore Commedia

Astolfo di Gianni – Gregorio

Grazie ragazzi – Riccardo Milani

Il grande giorno – Massimo Venier

Mixed by Erry – Sydney Sibilia

Romantiche – Pilar Fogliati

Soggetto

Mia – Ivano De Matteo, Valentina Ferlan

Princess – Roberto De Paolis

Il primo giorno della mia vita – Paolo Genovese

L’immensità – Emanuele Crialese

Orlando – Daniele Vicari, Andrea Cedrola

Piano Piano – Nicola Prosatore, Antonia Truppo

Sceneggiatura

Brado – Kim Rossi Stuart, Massimo Gaudioso

Il sol dell’avvenire – Francesca Marciano, Valia Santella, Federica Pontremoli, Nanni Moretti

Mixed by Erry – Armando Festa, Sydney Sibilia

Rapito – Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli in collaborazione con Edoardo Albinati, Daniela Ceselli

Siccità – Francesca Archibugi, Paolo Giordano, Francesco Piccolo, Paolo Virzì

Attrice Protagonista

Margherita Buy (Il sol dell’avvenire)

Linda Caridi (L’ultima notte di Amore)

Benedetta Porcaroli (Amanda)

Barbara Ronchi (Rapito)

Jasmine Trinca (Profeti)

Attore Protagonista

Alessandro Borghi, Luca Marinelli (Le otto montagne)

Pierfrancesco Favino (L’ultima notte di Amore)

Edoardo Leo (Mia)

Luigi Lo Cascio (Il signore delle formiche)

Fausto Russo AIesi (Rapito)

Attrice non Protagonista

Milena Mancini (Mia)

Barbora Bobulova(Il sol dell’avvenire)

Sara Serraiocco (Il primo giorno della mia vita)

Kasia Smutniak (Il colibrì)

Lidia Vitale (Ti mangio il cuore)

Attore non Protagonista

Fabrizio Bentivoglio (Il ritorno di Casanova)

Francesco Di Leva (L’ultima notte di Amore)

Lino Musella (Princess)

Saul Nanni (Brado)

Paolo Pierobon (Rapito)

Attrice di Commedia

Antonella Attili (Il grande giorno)

Giorgia (Scordato)

Pilar Fogliati (Romantiche)

Valentina Lodovini (I migliori giorni)

Stefania Sandrelli (Astolfo)

Attore di Commedia

Antonio Albanese (Grazie ragazzi)

Claudio Bisio (Vicini di casa)

Paolo Calabresi (I migliori giorni)

Nicola Rignanese (Margini)

Giorgio Tirabassi (Il Pataffio)

Fotografia

Luan Amelio (Il signore delle formiche)

Michele D’Attanasio (Ti mangio il cuore, L’ombra di Caravaggio)

Francesco Di Giacomo (Rapito)

Italo Petriccione (Il ritorno di Casanova)

Matteo Vieille (Delta)

Scenografia

Andrea Castorina (Rapito)

Dimitri Capuani (Siccità)

Rita Rabassini (Il ritorno di Casanova)

Alessandro Vennucci (Il sol dell’avvenire)

Tonino Zera (L’ombra di Caravaggio, Mixed by Erry)

Costumi

Massimo Cantini Parrini (L’immensità)

Patrizia Chericoni (Il ritorno di Casanova)

Marta Passarini (Marcel!)

Carlo Poggioli (L’ombra di Caravaggio)

Nicoletta Taranta (Stranizza d’amuri)

Montaggio

Francesca Calvelli, Stefano Mariotti (Rapito)

Consuelo Catucci (L’ombra di Caravaggio)

Giogiò Franchini (L’ultima notte di Amore)

Paola Freddi (Monica, Princess)

Jacopo Quadri (Siccità)

Sonoro

Bentu (Roberto Cois)

Delta (Angelo Bonanni)

Il primo giorno della mia vita (Umberto Montesanti)

Il sol dell’avvenire (Alessandro Zanon)

Le otto montagne (Alessandro Palmerini)

Casting Director

Francesca Borromeo (Mixed by Erry)

Marita D’Elia (Piano piano)

Teresa Razzauti (Diabolik -Ginko all’attacco! )

Francesco Vedovati, Morgana Bianco (Le otto montagne)

Francesco Vedovati, Barbara Giordani (L’ombra di Caravaggio)

Colonna Sonora

Stefano Bollani (Il Pataffio)

Colapesce e Dimartino (La primavera della mia vita)

Franco Piersanti (Siccità, Il sol dell’avvenire)

Pivio e Aldo De Scalzi (Diabolik – Ginko all’attacco! )

Teho Teardo (Delta, Orlando)

Miglior Canzone Originale

Caro amore lontanissimo – Il colibrì -Musica di Sergio Endrigo, testi di Riccardo Sinigallia, interpretata da Marco Mengoni

La Palude – Margini – Musica e testi di Niccolò Falsetti, Giacomo Pieri, Alessio Ricciotti, Francesco Turbanti, Interpretata da Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini

Leggera – Romantiche – Musica e testi di Levante, Antonio Filippelli, Daniel Gabriel Bestonzo, Interpretata da Levante

Se mi vuoi – Diabolik – Ginko all’attacco! – Musica, testi e interpretazione di Diodato

Proiettili (Ti mangio il cuore) – Ti mangio il cuore – Musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli, Emanuele Triglia, Testi e interpretazione di Elodie, Joan Thiele

‘O DJ (Don’t Give up) – Mixed by Herry – Musica, testi e interpretazione di Liberato.