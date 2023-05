Nastri D’Argento 2023: le serie TV e gli attori candidati ai premi

Ecco quando si terranno le premiazioni della terza edizione dei Nastri D'Argento dedicati alla serialità e quali serie sono in lista per gli ambiti premi.

Il prossimo sabato 17 giugno 2023 a Napoli al Teatrino di Corte di Palazzo Reale si terrà la terza edizione dei Nastri D’Argento dedicati alle serie e organizzata con la Film Commission Regione Campania.

Titta Fiore, Presidente della Film Commission Regione Campania, in merito alla scelta di Napoli per l’evento dedicato alle serie ha commentato: “Napoli e la Campania tutta si confermano protagoniste dell’audiovisivo, non solo nazionale, per la ricchezza dei talenti, il fascino dei luoghi, il fermento creativo e produttivo che continua a dare vita ad alcuni fra i maggiori successi della grande serialità delle ultime stagioni. Il numero crescente e la qualità delle grandi serie realizzate ogni anno in Campania indica che la domanda di contenuti fortemente identitari si è andata efficacemente saldando con l’azione della nostra Film Commission e della Regione Campania che mette l’audiovisivo e l’innovazione digitale al centro alle politiche regionali di sviluppo, promozione culturale e turistica”.

Mare Fuori: serie dell’anno 2023

Non sorprende se è già stato deciso che “Mare Fuori” vince il Nastro D’Argento per la Serie dell’Anno 2023. La serie, ambientata in un carcere minorile napoletano, ha saputo conquistare il pubblico anche internazionale, esportando la professionalità delle maestranze italiane nel mondo. Un premio necessario e dovuto a una serie diventata fenomeno attuale e capace di emozionare e far riflettere.

Le categorie

Le candidature e le categorie dei Nastri d’Argento 2023 dedicato alle serie sono state rese note e i giornalisti cinematografici sono chiamati a scegliere chi vincerà tra trenta titoli andati in onda fino al 30 aprile 2023, premiando esclusivamente i talenti italiani.

Tra le categorie, spicca ancora una volta la divisione in “generi”: Crime, Dramedy, Commedia con la novità di quest’anno della Docuserie. Riconoscimenti anche per il Miglior film e per gli attori e le attrici protagonisti e non. Oltre alle categorie indicate, come da tradizione, verrà consegnato il Nastro della legalità e alcuni riconoscimenti speciali alle ‘icone’ dell’anno, con grande attenzione a particolari performance e alla scoperta dei nuovi talenti.

Quali sono le serie e gli attori candidati per i Nastri D’Argento della serialità del 2023? Ecco di seguito l’elenco.

Nastri d’Argento 2023 per le serie, le candidature

Miglior Serie 2023

Esterno notte (Rai Fiction)

La vita bugiarda degli adulti (Netflix)

The bad guy (Prime Video)

The good mothers (Disney+)

Tutto chiede salvezza (Netflix)

Crime

Christian – seconda stagione (Sky)

Il Patriarca (Mediaset)

La legge di Lidia Poët (Netflix)

Rocco Schiavone – quinta stagione (Rai Fiction)

Sei donne. Il mistero di Leila (Rai Fiction)

Dramedy

Blackout – Vite sospese (Rai Fiction)

Corpo libero (Paramount+)

Prisma (Prime Video)

Resta con me (Rai Fiction)

Shake (Rai Fiction)

Migliori commedie

Boris 4 (Disney+)

Call my agent (Sky)

I delitti del Barlume (Sky)

Incastrati – stagione 2 (Netflix)

Sono Lillo (Prime Video)

Docuserie

Circeo (Paramount+)

Il caso Alex Schwazer (Netflix)

L’ora – Inchiostro contro piombo (Mediaset)

Vatican girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi (serie su Netflix)

Wanna (Netflix)

Miglior Film tv

Fernanda (Rai Fiction)

Filumena Marturano (Rai Fiction)

Tina Anselmi. Una vita per la democrazia (Rai Fiction)

Attrici protagoniste

Margherita Buy (Esterno notte)

Barbara Chichiarelli (The good mothers)

Matilda De Angelis (La legge di Lidia Poët)

Giordana Marengo e Valeria Golino (La vita bugiarda degli adulti)

Claudia Pandolfi (The bad guy)

Attori protagonisti

Francesco Colella (The good mothers)

Marco Giallini (Rocco Schiavone – quinta stagione della serie)

Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

Luigi Lo Cascio (The bad guy)

Edoardo Pesce (Christian – seconda stagione della serie)

Attrici non protagoniste

Valentina Bellè (The good mothers)

Selene Caramazza (The bad guy)

Emanuela Fanelli (Call my agent)

Daniela Marra (Esterno notte)

Pina Turco (La vita bugiarda degli adulti)

Attori non protagonisti

Vinicio Marchioni (Django)

Gabriel Montesi (Esterno notte)

Andrea Pennacchi (Tutto chiede salvezza)

Alessandro Preziosi (La vita bugiarda degli adulti)

Toni Sperandeo (Incastrati – stagione 2 della serie)

I titoli delle serie presenti nelle varie categorie sono testimonianza di una produzione seriale italiana vasta ma anche plurale per contenuto, tematiche e messaggi. Emerge chiaramente come nell’intenzione del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) ci sia la voglia di riconoscere il lavoro, l’impegno e la dedizione a produzioni che per qualità spesso si equivalgono alle produzioni cinematografiche.

A tal proposito, la presidente Laura Delli Colli ha dichiarato: “I Nastri Grandi Serie, evento dei Giornalisti Cinematografici Italiani realizzato con il sostegno del MiC – Direzione Generale per il Cinema, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, hanno dimostrato fin dalla prima edizione di aver acceso un riflettore sulla produzione di una serialità che nasce dalla grande professionalità artistica e tecnica del cinema e continua a rendere protagonisti l’industria e i talenti italiani sul mercato internazionale”.

Sandy Sciuto