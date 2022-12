Un regalo e un gesto di solidarietà a Natale: apre negozio Emergency a Catania

Un modo per contribuire all'attività di Emergency in Italia e nel mondo, per fare una buona azione e trovare regali ottimi in vista del Natale: i dettagli sul negozio Emergency a Catania.

Tappeti tessuti a mano e tavolini intarsiati realizzati da artigiani afgani, accessori creati grazie a materiale di recupero, manufatti provenienti da tutto il mondo, prelibatezze natalizie e tante altre idee regalo per garantire il diritto alla cura a chi è vittima di guerra e povertà. Sono solo alcuni dei regali di Natale da acquistare nel negozio di Emergency che aprirà venerdì 25 novembre a Catania, in via Etnea 350.

Lo spazio sarà aperto fino a sabato 24 dicembre ogni giovedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 20. Nei fine settimana e nei giorni festivi il negozio sarà aperto dalle ore 10 alle 20. Nel negozio sarà possibile trovare più di 70 idee regalo con il logo di EMERGENCY, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui lavora l’ONG o da realtà solidali.

Emergency collabora con diverse cooperative, sempre in condizioni rispettose dei diritti dell’ambiente e dei lavoratori. In più, queste cooperative realizzano prodotti con materiali riciclati o di recupero. Quest’anno, poi, uno spazio verrà dedicato ai prodotti di artigianato provenienti dall’Afghanistan, dove la popolazione continua a necessitare di aiuto internazionale.

I regali, dai dolci ai cosmetici eco-friendly

Per fare un dono ai propri cari e al tempo stesso offrire un aiuto a chi vive in contesti difficili in Italia e nel mondo, nei negozi di Natale di Emergency di Catania si possono anche acquistare dolci artigianali. Ecco alcuni esempi: dolci di Cotti in Fragranza alla mandorla e al pistacchio, realizzati dai ragazzi del carcere minorile di Malaspina a Palermo; articoli di cartoleria tra cui penne riciclate, matite ecosostenibili e taccuini realizzati con scarti alimentari riciclati che aggiungono valore all’economia circolare; monili decorati con inchiostri a base d’acqua e privi di solventi chimici, ma anche collane in bronzo e ceramica con simboli che evocano la pace. Per gli amanti dei prodotti cosmetici eco-friendly è possibile scegliere uno dei cofanetti di detergenti solidi e biodegradabili di Officina Naturae, rigorosamente zero-waste e plastic-free.

Una grande novità di quest’anno sono gli accessori in pelle di Cartiera, laboratorio di moda etica che realizza borse e marsupi recuperando pelle e tessuti di alta qualità, creando opportunità di lavoro per giovani immigrati ed ex richiedenti asilo. Ci saranno anche felpe e T-shirt con logo Emergency, da quelle classiche rosse a quelle con le illustrazioni contro la guerra.

Shop online

Per il Natale 2022 con EMERGENCY non saranno in vendita solo prodotti fisici, ma anche idee-regalo solidali per contribuire direttamente al suo lavoro in Italia e nel mondo: da una protesi per le vittime delle mine a una sedia a rotelle per un paziente in Iraq, da una visita pediatrica in Uganda alla formazione professionale di una delle studentesse afgane del Centro di maternità di Anabah. Con l’acquisto dei regali solidali è possibile inviare ai propri cari gli auguri di Natale tramite una e-card e contribuire concretamente a garantire il diritto alla cura gratuito, uguale e universale per tutti.

Nel negozio di Natale di via Etnea a Catania sarà possibile trovare anche il “Panettone fatto per Bene”, realizzato in collaborazione con le Tre Marie, che sarà in vendita anche nelle piazze italiane da giovedì 8 a domenica 11 dicembre. Il panettone, di 1 kg di peso, è realizzato con tre impasti e lievito madre ed è arricchito con uvetta, profumati scorzoni canditi di arance siciliane e pregiati cubetti di cedro Diamante.

Negozio di Natale Emergency a Catania: giorni e orari di apertura

Il negozio di Natale di EMERGENCY a Catania sarà aperto in via Etnea 350 da venerdì 25 novembre a sabato 24 dicembre nei seguenti orari:

Giovedì e venerdì: 16.00 / 20.00

Sabato, domenica e festivi: 10.00 / 20.00