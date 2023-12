Natale 2023: ecco la lista dei centri commerciali siciliani aperti durante le festività, dal 24 all’1

Durante le feste in attività quasi tutti i maggiori centri commerciali dell'Isola

Sono in molti, tra i siciliani, a chiedersi quali saranno i centri commerciali aperti durante le festività natalizie. Ecco una lista che potrà senz’altro tornare utile per gli inguaribili ritardatari nel fare i regali, per chi cerca prodotti alimentari in vista di pranzi e cenoni o, perchè no, semplicemente per chi ha voglia di trascorrervi all’interno parte delle giornate festive.

CENTRI COMMERCIALI SICILIA

Agrigento: Edera – San Giorgio – Le Vigne –

Caltanissetta :

Catania : Porte di Catania – Etnapolis – Centro Sicilia – Katané – I Portali –

Enna : Sicilia Outlet Village –

Messina : Corolla – Tremestieri –

Palermo : Forum Palermo – La Fontana – Conca d’Oro – La Torre Borgonuovo –

Ragusa : Centro Commerciale Le Masserie – Centro Commerciale Ibleo