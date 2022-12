Natale a mare: in Sicilia temperature record, con vento assente e mare calmo

Temperature molto oltre la media stagionale, mentre gli Stati Uniti in questi giorni sono investiti da un'anomala ondata di gelo. C'è davvero da stare allegri?

Non è un film di Vanzina, ma qualcosa che potrebbe realmente verificarsi in Sicilia in questo fine 2022, ovvero di andare a mare per le festività invece di stare a casa a festeggiare tra panettoni e tombola coi termosifoni accesi. Sarà un 25 dicembre piuttosto mite nell’isola dove è in arrivo l’anticiclone africano. Temperature da record o quasi, con 10-15 gradi sopra la media stagionale. Una situazione che potrebbe perdurare fino alla fine del 2022 e oltre. Le città più calde dovrebbero essere Palermo e Catania, dove sono previste massime di 22 gradi.

Nel 2009 i palermitani festeggiarono il Capodanno a mare

Un evento simile avvenne nel 2009, quando nella costa occidentale dell’isola, il 31 dicembre arrivò il vento di scirocco, portando le temperature sopra i venti gradi. A Palermo si registrarono punte di 24 gradi e furono tanti i palermitani che festeggiarono l’ultimo giorno dell’anno a Mondello. Qualcuno, addirittura, fece il bagno. Stavolta non ci sarà nemmeno il vento di scirocco a scompigliare i capelli. Da 3bmeteo, infatti, assicurano vento praticamente assente, mare calmo e temperature che andranno via via crescendo a cominciare dalla vigilia di Natale, quando l’anticiclone nordafricano porterà il suo calore su tutto il mediterraneo.

Un po’ di pioggia potrebbe cadere a Palermo tra il 23 e il 24 dicembre, ma poi le nubi si diraderanno e l’aria sarà più tiepida.

C’è davvero da stare allegri?

Se da un lato siamo tutti contenti di poter godere di belle giornate anche in inverno, dall’altro c’è da chiedersi il perché di queste anomalie. Mentre gli Stati Uniti si ritrovano sotto un’ondata di gelo eccezionale, nel mediterraneo c’è chi va a mare. “Nel trentennio 1981-2010 – spiega a qds.it il meteorologo di 3bmeteo – ad una quota di 1500 metri in Sicilia la media climatologica registrata il 26 dicembre era di 3 gradi. Quest’anno, alla stessa quota, la media sarà di 13 gradi. E’ un dato molto indicativo, perché a 1500 metri la temperatura non viene influenzata da altri agenti urbani. Stiamo assistendo di certo ad un cambio di schema di circolazione atmosferica – conclude l’esperto – con basse pressioni polari e anomalie di forti anticicloni che potrebbero derivare certamente da cambiamenti climatici”.