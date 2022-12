Natale, Confcommercio “20 milioni italiani in viaggio come pre covid: spesa 9,5 miliardi”

Il popolo dei vacanzieri natalizi spenderà 5 miliardi di euro, 550 euro a persona, poco più di quanto fatto per il ponte dell’Immacolata

Quasi 20 milioni di italiani faranno una vacanza tra Natale e Capodanno. I flussi di viaggiatori si avvicinano a quelli del 2019 anche se il fatto che le due festività cadano di domenica non favorisce certo lunghi viaggi, almeno per chi ha impegni lavorativi. E’ quanto stima Confcommercio in base a una ricerca condotta da Swg. Il popolo dei vacanzieri natalizi spenderà in tutto 5 miliardi di euro, 550 euro a persona, poco più di quanto fatto per il ponte dell’Immacolata.

Oltre 10 milioni italiani che scelgono di spostarsi a Capodanno

A Capodanno saranno oltre 10,3 milioni gli italiani che scelgono di spostarsi e aumenta di circa 1 milione il numero dei vacanzieri più giovani (18/34 anni) contraddistinti in media da un potere d’acquisto più ridotto. Ciò fa sì che la spesa complessiva per questo periodo si riduca, seppure lievemente, rispetto a Natale, totalizzando poco più di 4,5 miliardi, 440 euro a testa.