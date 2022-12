Natale, Farnesina invita a scaricare App “Unità di Crisi” per chi va all’estero

Un gesto semplice che può fare la differenza in caso di crisi, sottolinea la Farnesina in una nota. E' dedicato a color che andranno all'estero tra il 20 dicembre e il 6 gennaio

Anche durante la pausa natalizia non si ferma l’impegno della Farnesina per tutelare i cittadini italiani che si recano all’estero. Grazie alla collaborazione tra l’Unità di Crisi e gli operatori di telefonia mobile Fastweb, PosteMobile, Tim, Vodafone e WindTre, i connazionali che si recheranno all’estero tra il 20 dicembre e il 6 gennaio riceveranno, in coda ai messaggi di benvenuto inviati dal proprio operatore, un invito a scaricare l’App gratuita dell’Unità di Crisi e a registrare il proprio viaggio all’estero. Un gesto semplice che può fare la differenza in caso di crisi, sottolinea la Farnesina in una nota.