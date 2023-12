Natale lontano da casa per caro biglietti: voli da 700 euro

Una giovane dovrà rinunciare a tornare a casa per le feste per i costi elevatissimi per far rientro al Sud. Natale lontano dalla famiglia.

Una giovane dovrà rinunciare a tornare a casa per le feste a causa dei costi elevatissimi per far rientro al Sud. Giulia De Fontes, 28enne di Reggio Calabria, racconta a Fanpage.it il suo Natale che quest’anno avrà un sapore amaro. Vive a Piacenza da 3 anni: prima come studentessa del conservatorio e dopo nelle scuole con alcuni progetti relativi alla musica. Il motivo della lontananza resta sempre lo stesso: studenti e lavoratori fuorisede devono rinunciare a “scendere” per il caro biglietti che coinvolge aerei, treni, bus. Insomma qualsiasi mezzo di trasporto sembra accessibile solamente a chi ha possibilità economiche di un certo tipo.

“Serve una soluzione”

“Bisogna trovare una soluzione, perché purtroppo siamo sempre noi del Sud quelli messi da parte” dice a Fanpage.it – Ho guardato i prezzi già da ottobre, erano sui 200 euro. Per questo ho deciso purtroppo di rinunciare a scendere a casa dai miei parenti. Mia madre è da sola, l’ha presa molto male. Non abbiamo mai passato un Natale separate”.

A Piacenza pure altri amici siciliani di Giulia hanno dovuto abbandonare l’idea di tornare a casa per le festività. “Ci faremo un po’ di compagnia” rivela la ragazza che cercando rapidamente su internet ha trovato solo voli diretti da oltre 700 euro, viaggi in intercity da quasi 11 ore a 167 euro e posti in autobus terminati.

“Stanchi di pagare così tanto il prezzo di essere del Sud”

“Non posso permettermi così tanto – spiega -, Ci siamo stancati di essere sempre quelli che devono pagare così tanto il prezzo di essere del Sud. Servirebbe dare più opportunità di viaggio, più treni e aerei per esempio, a prezzi un po’ più accessibili. Così non è sostenibile”.

Problematica non nuova

La 28enne ha rivelato di aver “pagato prezzi abbastanza elevati” pure in altre occasioni o per le festività natalizie delle scorse annate “Questi problemi ci sono sempre stati e non si è mai trovata una soluzione. Non è un argomento nuovo, speriamo quindi in bene. E speriamo a Pasqua non si ripresenti la stessa situazione – conclude -, anche se ho già controllato e temi ricapiti”.