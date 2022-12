Natale, Sicilia pronta a spendere quasi 1,8 miliardi. Confartigianato: “Acquistiamo locale”

Anche quest’anno Confartigianato Imprese Sicilia lancia un appello per fare acquisti sul territorio e sostenere l’economia locale

Per i regali di Natale, compra artigiano. Anche quest’anno Confartigianato Imprese Sicilia lancia un appello per fare acquisti sul territorio e sostenere l’economia locale, scegliendo dei doni frutto del lavoro dei maestri artigiani. L’elevata inflazione causata dalla crisi energetica, scoppiata lo scorso anno e amplificata dopo l’invasione dell’Ucraina, condiziona le scelte dei consumatori nel mese di dicembre, tradizionalmente caratterizzato dai regali sotto l’albero. Non solo doni ma anche prodotti alimentari per preparare il cenone e il pranzo delle feste. Acquisti che valgono tantissimo per l’artigianato.

Le spese legate alle festività ammontano a 1.786 milioni di euro

Le spese legate alle festività, infatti, in Sicilia ammontano a 1.786 milioni di euro, il 7,9% del totale di 22.733 milioni di euro in Italia. Otto province siciliane su nove sono tra le prime 30 province italiane più specializzate nei prodotti e nei servizi artigianali più venduti a Natale: Palermo è undicesima, Agrigento e Caltanissetta si collocano al 14esimo e 15esimo posto, seguono (al 16esimo e 17esimo posto) Trapani e Catania, diciannovesima Messina. E ancora Enna al 24esimo posto e, infine, Siracusa al 26esimo.

Confartigianato Sicilia: “Non cadere nella trappola dell’abusivismo”

“Comprare artigiano – dicono Daniele La Porta e Andrea Di Vincenzo, presidente e segretario di Confartigianato Sicilia – significa sostenere non solo l’imprenditore, i suoi dipendenti e le rispettive famiglie, ma anche contribuire alla trasmissione della cultura cristallizzata nel sapere artigiano nonché al benessere della comunità, garantendo sia la remunerazione del lavoro e dei fattori produttivi locali sia il gettito fiscale necessario per sostenere il sistema di welfare. Oltre alla campagna di sollecitazione per gli acquisti locali – aggiungono – la nostra federazione richiama sempre l’attenzione sull’affidarsi a professionisti e non cadere nella trappola dell’abusivismo. Motivo per il quale, anche in questo mese di dicembre abbiamo rilanciato il video che abbiamo realizzato lo scorso anno dal titolo ‘Regalati un natale senza imprevisti – affidati alle imprese artigiane'”.