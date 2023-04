Nato, via libera all’ingresso della Finlandia

A partire dalla giornata di domani, martedì 4 aprile, la Finlandia entrerà ufficialmente a far parte della Nato. Ciò è stato reso possibile dal voto della Turchia che lo scorso 30 marzo aveva ratificato l’adesione dopo aver osteggiato per mesi l’operazione. A comunicare la notizia è stato il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg: “È una settimana storica: domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti. Ritengo che anche la Svezia possa diventare membro a pieno titolo dell’Alleanza, Stoccolma ha mantenuto gli impegni contenuti nel memorandum firmato con la Finlandia e la Turchia al summit di Madrid e per questo credo che la sua adesione debba essere ratificata. Quando ci sono delle differenze, bisogna sedersi a un tavolo, consultarsi e andare avanti. Condivido alcune delle legittime preoccupazioni della Turchia sulla sicurezza, ma la Svezia e la Finlandia hanno concordato di lavorare insieme sulla lotta al terrorismo e su leggi più dure”