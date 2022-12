Naufragio a Lampedusa, soccorsi in 50: morta bambina, forse altre vittime

Giornata tragica a Lampedusa per la morte di una bambina arrivata dal mare. Non si escludono altre vittime.

Un gruppo di 50 migranti è stato soccorso al largo dell’isola di Lampedusa dopo un naufragio che si è verificato nelle scorse ore.

Una bambina di cinque anni è deceduta dopo essere stata trasportata al Poliambulatorio dell’isola. Per le si sarebbero rivelate vane le manovre salvavita dei soccorritori. Secondo alcune informazioni, non sarebbero da escludere altre vittime.

In Poliambulatorio anche altri migranti

Un altro bambino, portato sempre in Poliambulatorio, si troverebbe in discrete condizioni dopo essere arrivato a Lampedusa in una situazione preoccupante.

Nella struttura sarebbero arrivati anche altri migranti, presentando ustioni da carburante e sindrome da annegamento. Per loro è stato necessario il ricovero.

La Procura di Agrigento nel frattempo ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato.

Arrivato Salvini sull’isola

Nel frattempo, in queste ore, sull’isola di Lampedusa è giunto il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini. Il segretario della Lega è stato accolto dal sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino e dal suo vice Attilio Lucia. Salvini trascorrerà la notte nella villa di proprietà di Silvio Berlusconi a Cala Francese.