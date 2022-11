Nazionale: Cristante, Frattesi e Scamacca saltano amichevoli con Albania e Austria

La Nazionale azzurra di Roberto Mancini si è radunata a Coverciano. Si sono aggregati al gruppo Fabiano Parisi e Andrea Pinamonti

La Nazionale azzurra di Roberto Mancini si è radunata a Coverciano per sostenere la prima seduta di allenamento in vista delle ultime due amichevoli dell’anno con Albania (16 novembre, ore 20.45-Air Albania Stadium di Tirana) e Austria (20 novembre, ore 20.45-Ernst Happel Stadion di Vienna). Alle defezioni di ieri di Rafael Toloi ed Emerson Palmieri, si sono aggiunti oggi i forfait di Bryan Cristante, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca.

Hanno raggiunto invece Coverciano per aggregarsi al gruppo Fabiano Parisi e Andrea Pinamonti: e se l’attaccante del Sassuolo era stato già convocato dal Ct per le gare di Nations League dello scorso giugno, per il difensore dell’Empoli si tratta della prima chiamata in Nazionale maggiore, un’emozionante prima volta che lo accomuna all’attaccante classe 2006 dell’Udinese Simone Pafundi e ai centrocampisti della Juventus Nicolò Fagioli e Fabio Miretti.