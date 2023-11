Negramaro: ritorno in Sicilia concerto a Messina il 3 luglio

Annunciata la nuova tappa del tour dopo Napoli e Milano

MESSINA – A grande richiesta, si aggiunge una nuova tappa al viaggio andata e ritorno, da Sud a Nord, che i Negramaro faranno quest’estate negli stadi italiani: non poteva, infatti, mancare la Sicilia a cui la band è da sempre legatissima.

L’appuntamento sarà allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina il prossimo 3 luglio. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile: “L’Amministrazione comunale – ha commentato Basile – non può che esprimere soddisfazione nell’accogliere nuovamente a Messina la band dei Negramaro in concerto, unica tappa in Sicilia. Un evento che rappresenta un ulteriore tassello al piano promozionale Messina Città della Musica e degli Eventi finalizzato a coniugare il valore della musica allo spirito di Messina sempre più inclusiva, partecipativa e attrattore di pubblico”.

I biglietti per la nuova data sono già su TicketOne in presale per il fanclub e saranno aperti a tutti dalle 11 di oggi, sempre sulla stessa piattaforma.

Dopo due decenni di successi e trionfi musicali, i Negramaro sono pronti a scrivere un altro capitolo della loro storia, con nuovi imperdibili eventi live negli stadi nel 2024 che uniscono virtualmente il Sud e il Nord d’Italia. Tre stadi iconici: il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (inizio show ore 21), il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano (inizio show ore 20,30) e il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina.