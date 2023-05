Diluvio Emilia, anche Nek tra gli spalatori di fango al ritmo di “Laura non c’è”

Per il cantante anche selfie e un sorriso in mezzo al dramma.

Al ritmo di “Laura non c’è”. E’ così che Filippo Neviani, in arte Nek, pala in mano anche lui, carica gli angeli del fango impegnati a risollevare l’Emilia flagellata dal maltempo. Direttamente coinvolto in quanto facente parte del “Vos – Volontari Onlus Sicurezza Sassuolo”, Nek ha dato il suo contributo all’emergenza, caricando anche il gruppo di spalatori improvvisando un mini concerto.

Un sorriso in mezzo al fango

Per il cantante anche selfie e un sorriso in mezzo al dramma. “Solo insieme ci rialzeremo. Come sempre”, il post. Nek ha postato una serie di storie su Instagram per documentare la situazione dove ha operato.