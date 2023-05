Maltempo Emilia-Romagna, pensionato dona 135 euro: “Per voi con tutto il mio cuore”

Un pensionato ha deciso di donare in beneficenza la cifra per aiutare gli alluvionati colpiti dal maltempo in Emilia Romagna

Un pensionato di Battipaglia (Salerno) ha voluto donare 135 euro in contanti, spediti insieme a un’immagine della Madonna, per aiutare i cittadini vittime del maltempo in Emilia Romagna. Nella lettera, riportata da La Repubblica, l’anziano ha voluto inviare anche un messaggio di poche parole: “Per l’Emilia Romagna, con tutto il mio cuore“. L’offerta, sicuramente importante per un pensionato, ha commosso Stefano Bonaccini, presidente della Regione: “Gesto straordinario che mi riempie il cuore di gioia e che vale più di mille parole”.

(foto sito ufficiale regione Emilia-Romagna)