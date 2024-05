“Vampiri”, tutto sul nuovo singolo del cantautore siciliano Brando Madonia

Il cantautore catanese torna sulla scena musicale assieme ad Alberto Bianco.

La produzione di Brando Madonia è peculiare, in tutti i sensi, sia sotto l’aspetto letterario sia sotto l’aspetto musicale. Suoni soffici e melodie dolci che si accompagnano a un testo pregno di significato, si tratta dell’ultimo brano “Vampiri” del cantautore siciliano Brando Madonia feat. Alberto Bianco, disponibile dal 2 maggio 2024 su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Il brano

“Vampiri” rappresenta una sorta di punto di rottura che conduce a un limbo affollato da pensieri nostalgici, un viaggio in un tempo che vede lo scorrere della notte. Momento in cui tutto si spegne e il tempo un po’ più clemente dalla solita quotidianità frenetica si dilata permettendo di pensare un po’ di più fino al raggiungimento di un nuovo giorno – infatti, il riferimento ai vampiri -. Come ha definito il proprio brano lo stesso cantautore: “‘Vampiri’ racconta il confine tra il termine della notte e l’inizio del giorno, quando i pensieri trovano la loro dimensione in uno spazio etereo e i rapporti si cristallizzano nella memoria”.

Dalle origini a “Vampiri”, il percorso di Brando Madonia

Brando Madonia nasce a Catania nel 1990. Respira sin da piccolissimo, la magia della musica grazie al padre, il cantautore e musicista Luca Madonia. Questo gli permette di vivere pienamente il vigore e il fermento artistico della Catania degli anni ‘90, assaporando durante la sua crescita, le sonorità di una terra in costante evoluzione.

Dopo aver dato vita a diverse formazioni, nel 2012 assieme a due amici decide di creare la band Bidiel, partecipando nello stesso anno a Sanremo Giovani. Si affaccia al mondo musicale nazionale partecipando a numerosi festival e registrando con la band due album, a cui segue un tour nazionale. Nel frattempo, Brando si laurea al DAMS e, in un secondo momento, si specializza in composizione musicale per film a Roma. Durante questi anni di studio il cantautore siciliano lavora a un nuovo progetto discografico, per la prima volta da solista, con l’etichetta discografica guidata da Carmen Consoli.

Nel 2020 apre i concerti di Max Gazzè e Daniele Silvestri e nell’estate 2022 il tour della cantantessa, ossia Consoli. In questo stesso anno inizia a collaborare con Pulp Entertainment come produttore e musicista componendo brani per molti artisti dell’etichetta.

Insieme con la medesima label pubblica il suo primo album da solista, “Le conseguenze della notte”, che ha ricevuto diversi riscontri positivi dalla critica, tra cui l’inserimento nella top 5 dei migliori album esordienti della classifica Targhe Tenco 2023.