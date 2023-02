Nel 1962 il primo processo a Salem contro le streghe: cosa accadde l’8 febbraio

Mancano 326 giorni alla fine dell'anno ecco l'almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

L’8 febbraio è il 30º giorno del calendario gregoriano e mancano ancora 326 giorni alla fine dell’anno appena iniziato: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 8 febbraio: santo e ricorrenze

Il santo dell’8 febbraio è San Girolamo Emiliani, San Gerolamo Emiliani è stato il fondatore italiano dell’ordine dei Chierici Regolari di Somasca. È considerato dalla Chiesa cattolica patrono universale degli orfani e della gioventù abbandonata.

L’8 febbraio in tutto il mondo si celebrerà la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea.

Compleanni e ricorrenze

Sono diversi i nati dell’8 febbraio. Tra loro: l’ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, l’attore statunitense James Dean, l’attrice e conduttrice Diana del Bufalo, la showgirl Elisabetta Gregoraci, lo scrittore John Grisham.

Accadde oggi, 8 febbraio

1587 – Maria Stuarda, regina di Scozia, viene giustiziata;

1622 – Re Giacomo I d’Inghilterra scioglie il Parlamento inglese;

1692 – Un medico del villaggio di Salem, nella Colonia della Baia del Massachusetts, dichiara che tre ragazze adolescenti sono possedute da Satana, portando al Processo alle streghe di Salem;

1848 – Carlo Alberto promette lo Statuto Albertino; insurrezione degli studenti universitari a Padova contro l’Impero austriaco;

1963 – I viaggi e le transazioni finanziarie e commerciali da parte dei cittadini statunitensi con Cuba vengono resi illegali dall’amministrazione Kennedy;

1971 – Debutta un nuovo mercato borsistico statunitense: il Nasdaq;

2006 – Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award.

