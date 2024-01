Ospedale, chiede ai parenti di attendere in sala d’aspetto: infermiera raggiunta da pugno al volto

Coinvolta nell'aggressione un'altra infermiera: la denuncia del direttore generale dell'Asl

Ennesimo atto di follia all’interno degli ospedali italiani. Questa volta l’episodio violento si svolge al pronto soccorso del nosocomio San Leonardo di Castellammare di Stabia. Quì, una operatrice sanitaria è stata ferocemente aggredita soltanto per avere chiesto ai parenti di un paziente di attendere in sala d’aspetto. Il gruppo, che non ha gradito la decisione, si è scagliato contro la giovane infermiera, con un uomo che, mentre altri le tiravano i capelli, ha pensato bene di sferrarle un pugno in pieno volto.

Misura colma

Coinvolta nell’aggressione un’altra infermiera. Le due donne sono state soccorse dai colleghi e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Castellammare. A denunciare una situazione ormai giunta al limite della sopportazione è il direttore generale dell’Asl Napoli 3Sud Giuseppe Russo. “Siamo stanchi delle violenze – dice -, chiediamo l’immediata attivazione del drappello di polizia all’interno del presidio”.