Noncurante della lista d’attesa assesta uno schiaffo all’infermiera: denunciato pensionato

Sciacca: identificato e poi denunciato pensionato di Villabate. Non voleva attendere la lista d'attesa e ha assestato uno schiaffo all'infermiera.

Ancora un caso di violenza in ospedale: il protagonista è un uomo villabatese di 73 anni che pretendeva una visita medica immediata. Nonostante la priorità fosse di altri pazienti, l’uomo avrebbe iniziato a dare in escandescenze e quando l’infermiera ha provato a rasserenarlo e farlo ragionare, le avrebbe tirato uno schiaffo in pieno volto.

L’uomo, un pensionato di 73 anni di Villabate, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. La vicenda ha avuto luogo all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Il pensionato è stato indagato per le ipotesi di reato di lesioni cagionate a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso la ricostruzione dei fatti oltre l’identificazione e conseguentemente la denuncia dell’uomo. Oltre al mancato rispetto della lista d’attesa, che non lo vedeva tra i primi pazienti a dover essere visitati, il settantatreenne non ha avuto nessuna considerazione dell’infermiera e del suo lavoro, assestandole uno schiaffo gratuito.

