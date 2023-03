Neonata non smette di piangere, la scoperta dei medici: era in astinenza da cocaina

La disperazione della picola non si placava: da qui gli esami condotti su di lei e sulla madre che hanno confermato i sospetti

Una vicenda incredibile arriva dall’ospedale di Galatina, in provincia di Lecce.

Una neonata, subito dopo il parto, non smetteva di piangere, con i medici che non riuscivano a fermare la disperazione della piccola.

Insospettiti dal comportamento della bambina, hanno deciso allora di sottoporre madre e figlia a degli accertamenti, che hanno dato conferma: la bimba era nata già in astinenza da cocaina.

La neonata è fuori pericolo: potrebbe essere trasferita in un istituto di accoglienza per minori

Per la bimba si è reso dunque indispensabile il trasferimento nell’Unità di terapia intensiva dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove è ancora in cura, anche se, fortunatamente, ha superato la crisi ed è ormai fuori pericolo, sotto tutti i punti di vista.

La neonata, in procinto di essere dimessa in tempi brevi, potrebbe adesso finire in un istituto di Ostuni specializzato per l’accoglienza dei minori.