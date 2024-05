Corpo senza vita di una neonata trovato tra gli scogli: tragedia a Villa San Giovanni

Il cadavere della piccola era avvolto in un velo, chiuso in uno zaino di colore blu scuro con all'interno un sacco della spazzatura rosa.

Una neonata morta è stata trovata questa mattina tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nella darsena di Pezzo. A scoprire il corpicino senza vita è stato un pescatore.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il cadavere della piccola era avvolto in un velo, chiuso in uno zaino di colore blu scuro con all’interno un sacco della spazzatura rosa. Immediata è scattata la chiamata per l’intervento della polizia che è sul posto per ricostruire l’accaduto.

Il ritrovamento di una neonata morta a Villa San Giovanni

Stando alle prime ricostruzioni sentendo i pescatori che hanno ritrovato lo zaino si potrebbe trattare di una piccola di origini straniere, anche per il ritrovamento del velo caratteristico all’interno del quale il corpo era avvolto. Sul luogo del ritrovamento a Villa San Giovanni sta effettuando la prima ricostruzione la polizia scientifica squadra sopralluoghi.

Una volta giunto sul posto il magistrato di turno si è proceduto al recupero dello zaino. Il prete della Chiesa di Pezzo Don Salvatore Paviglianiti che ha dato la benedizione alla salma della piccola.