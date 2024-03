Tragedia a Terme Vigliatore: pescatore trovato morto, via alle indagini

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato seminudo riverso sugli scogli nel comune tirrenico di Terme Vigliatore. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo, ancora avvolte nel mistero. Nei giorni precedenti la morte, il 72enne aveva avuto violente liti con i vicini di casa

Il corpo senza vita di un uomo di 72 anni ritrovato seminudo sugli scogli di Acquitta, una frazione di Terme Vigliatore e un puzzle ancora tutto da ricostruire. Come nei migliori gialli di Andrea Camilleri, è ancora avvolta nel mistero la morte di Vincenzo Marchese, ex pescatore ora in pensione e residente in via Mare, proprio nel comune della provincia tirrenica. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 18:30. Il corpo era riverso tra la banchina di massi realizzata per arginare le mareggiate e l’erosione costiera che colpisce la zona. Marchese viveva proprio in riva al mare, da solo, in una casetta al piano terra.

Disposta l’autopsia: tutte le ipotesi al vaglio degli inquirenti

A indagare sono gli inquirenti coordinati dalla procura di Barcellona, diretta dal procuratore Giuseppe Verzera e che nella giornata di martedì, per tramite della sostituta procuratrice, Dora Esposito, ha disposto l’esame autoptico sulla salma. A rendere più fosco il quadro degli investigatori, il fatto che l’uomo sia stato ritrovato senza indumenti né in casa né nei pressi della sua abitazione o nella zona in cui è stato rinvenuto il cadavere. Al momento, l’indagine è contro ignoti; il reato ipotizzato quello di morte in conseguenza di altro reato. Diversi i dettagli che spingono poi gli inquirenti nella direzione del possibile omicidio. Marchese era solito indossare una maglia della salute e vestire pesante poiché, in qualità di fumatore, teneva sempre l’uscio della propria casa aperto. L’assenza di capi d’abbigliamento, tra le ipotesi, non permette di escludere la possibile rapina o un diverbio avuto dall’uomo e poi terminato in tragedia. Secondo i familiari, l’uomo aveva a più riprese avuto dissidi con alcuni suoi vicini di casa. Proprio questa la pista al momento più battuta dagli investigatori che dovranno adesso ricostruire come il corpo di Marchese sia finito su quei massi in un pomeriggio di tardo inverno.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI