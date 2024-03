Tragico incidente in casa, anziano morto dopo essere caduto dalla finestra: si indaga a Trapani

Scattano le indagini per comprendere le circostanze della morte: ecco la prima ricostruzione dei fatti.

Si registra una terribile tragedia a Trapani, dove un anziano è morto dopo essere caduto dalla finestra di casa sua, in via Guido Guida.

La vittima aveva 86 anni. Al momento non sono note le generalità.

Caduto dalla finestra, anziano morto a Trapani

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’86enne sarebbe precipitato dalla finestra della sua abitazione, situata al quarto piano, e sarebbe precipitato in strada.

L’impatto si è rivelato fatale: inutile, purtroppo, l’intervento di un’ambulanza del 118.

Le indagini

Sul luogo della tragedia sono giunti gli agenti della Squadra Volante di Trapani, che hanno avviato le indagini di rito per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. In base alle prime ipotesi, si sarebbe trattato di un terribile incidente domestico: l’anziano avrebbe avuto un malore mentre si trovava vicino alla finestra – forse per sistemare una tenda – e sarebbe caduto.

L’anziano morto a Palermo

Un’altra tragedia ha coinvolto, due settimane fa, un uomo di 94 anni a Palermo. Anche in questo caso, purtroppo, una caduta si è conclusa con il decesso del malcapitato. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano sarebbe caduto dalle scale, si sarebbe rialzato ma – una volta uscito in strada – si sarebbe accasciato sul marciapiedi, perdendo i sensi. Le ferite riportate si sono rivelate mortali per il 94enne, deceduto prima dell’arrivo del 118.

Immagine di repertorio